Vaga Rede atacadista oferece emprego com salários acima de mil reais

Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 46 vagas para uma grande rede atacadista. São oportunidades para quem mora próximo ao bairro Coronel Antonino. Os interessados podem comparecer na “Casa do Trabalhador”, com CPF, RG e Carteira de Trabalho, na rua 13 de maio, nº 2773, das 7h às 17h30.

São 32 oportunidades para operador de caixa, que não exige experiência, basta ter o ensino médio completo. O salário oferecido é R$ 990,00 e para fiscal de loja (na prevenção de perdas) são 11 vagas, que exige experiência e também ensino médio completo, o salário oferecido é R$ 1.133,00.

Também há uma vaga para balconista de açougue, que exige experiência e o ensino fundamental incompleto, o salário oferecido é R$ 1.133,00. Para a função de cozinheiro está disponibilizada uma vaga, que exige experiência e o ensino fundamental incompleto, o salário é de R$ 1.334,00.

Na função de técnico em carne tem uma vaga, que exige experiência e o ensino fundamental completo, o salário oferecido é R$ 1.334,00. Para todas essas oportunidades são acrescidos vale-transporte e alimentação no local.