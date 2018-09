Nova oportunidade Refis dá novo fôlego para o setor do comércio da Capital Empresários podem renegociar débitos e assim recuperar crédito e capacidade de investimento

O setor do comércio de Campo Grande pode ganhar estímulo e novas perspectivas por conta do Programa de Pagamentro Incentivado (PPI), que teve início ontem na Central de Atendimento da Prefeitura de Campo Grande. Com a possibilidade de renegociar as dívidas de impostos atrasados como o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), empresários podem recuperar crédito e capacidade de investimento. “Com essa questão da instabilidade econômica, a sobrevivência dos negócios está mais complicada.

Tivemos casos de comerciantes deixando de quitar tributos para dar conta de pagar os salários dos funcionários, ou o aluguel do imóvel”, explica a economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS), Daniela Dias. “Essa renegociação é realmente uma oportunidade do empresário pagar seus débitos, recuperar seu crédito e poder ampliar sua visão de futuro, com investimentos e financiamentos”, complementa.

A especialista cita, por exemplo, as contratações temporárias de final de ano, extremamente comuns e necessárias no comércio da Capital. “A expectativa do setor pode vir a se recuperar e, assim, lojistas já começam a planejar essas futuras contratações, além de outros preparativos e estratégias”.

O PPI, também chamado de Refis, possibilita aos contribuintes campo-grandenses a opção de renegociar e parcelar débitos com o fisco municipal. Com 60 funcionários, o primeiro dia de adesão ainda teve movimento modesto, mas “dentro do esperado”. “É começo de mês e o tempo frio e chuvoso espanta a população. Mas, assim que as pessoas começarem a receber [os salários], deve haver um aumento grande da procura”, definiu a chefe da divisão de arrecadação da prefeitura, Djanira Magalhães.