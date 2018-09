Universidade Representantes da Europa, África e América participam da abertura de evento das IUS na UCDB

Pe. Ricardo Carlos abriu oficialmente o evento Foto: UCDB

Novos diretores e integrantes dos conselhos de reitoria das Instituições Salesianas de Educação Superior (IUS) provenientes da Europa, África e da América participaram, nesta manhã (24), da abertura do primeiro módulo do curso para Diretivos das IUS, realizado até a próxima sexta-feira (28), no anfiteatro do bloco M (Clínicas-Escola) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O evento abordará temas como contexto mundial da educação superior, ferramentas de gestão, ética e modelos institucionais.

“É uma alegria grande receber cada um de vocês nesta universidade, nesta casa salesiana. Espero que possam aproveitar bem não só esses momentos aqui nesta sala, mas também para conhecer nossa Universidade. Que possamos trocar experiências que trazemos e também levar para nossos acadêmicos”, disse Reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, dando as boas vindas na abertura do evento.

O inspetor da Missão Salesiana de Mato Grosso, Pe. Gildásio Mendes dos Santos, também falou ao grupo e ressaltou o momento histórico para as IUS. “Parabenizo os organizadores pela proposta bastante avançada, moderna e exigente do programa e da metodologia. Acredito que quanto mais profundo o trabalho acadêmico, mais podemos contribuir para o fortalecimento das pastorais, que precisam ser cada vez mais significativas, profundas e visíveis. Logo, a qualificação de todos vocês para o trabalho de gestão de suas casas refletirá nas atividades pastorais, que estará ganhando qualidade”, destacou.

O coordenador geral das IUS, Pe. Marcelo Farfán, apresentou todos os participantes e explicou como será a semana de formação. “Teremos uma semana de enormes possibilidades, de conhecer pessoas, a instituição. Viver o espírito salesiano”, pontou. “Contexto global e Educação" foi o primeiro tema a ser debatido pelo Reitor do Centro Universitário (FEI), Fábio do Prado.

Programação

As atividades continuam durante toda a semana. Nesta terça-feira (25), a partir das 8h30, a discussão será sobre “Horizonte ético de gestão de uma instituição de educação superior”. A partir das 15h, o tema debatido será “Funções chaves na gestão do conhecimento da universidade”, seguido de uma missa, às 18h45.

Na quarta-feira (26), prosseguem as discussões sobre as funções gestoras durante o período da manhã. À tarde e durante todo o dia 27, o debate tem como tema “Processos estratégicos e ferramentas de gestão nas universidades”. Na sexta-feira (28), a partir das 11h, os participantes discutem "Habilidades e competências de um gestor universitário”. As avaliações e o encerramento do curso será às 17h.

O segundo módulo do curso será realizado em 2019 (de 23 a 27 de setembro), na Universidade Politécnica Salesiana, em Quito (Equador).