Promoção Restaurante na Capital oferece cardápio variado para Dia dos Namorados

A data mais romântica do ano está chegando e, para comemorá-la, o restaurante Madero preparou uma promoção especial para os casais apaixonados que optarem por almoçar ou jantar em qualquer um dos Steak Houses da rede no Brasil.

O casal que for até o Madero e pedir Carpaccio de Filé Mignon de entrada, ganha duas taças de vinho. O prato, que vem acompanhado de rúcula, alcaparras, queijo parmesão e pão crocante, e é ideal para duas pessoas (R$32). Além das taças de vinho, quem for ao Madero no dia 12 de junho irá ganhar um DVD Madero com uma seleção especial de vídeo clipes para assistir a dois.

Como o cardápio é variado, além do famoso Cheeseburger Madero, o restaurante tem opções de pratos com carnes, massas, peixes e saladas. Os apaixonados por churrasco encontram no menu opções para todos os gostos. Entre elas, estão: a Picanha Super Premium (350 gramas de carne suculenta grelhada na churrasqueira à perfeição – R$61); o Cordeiro Uruguayo, que é um corte exclusivo do chef Junior Durski, composto pelas partes mais macias do cordeiro – a picanha e o miolo da alcatra (R$65); além dos grelhados como Filé Mignon com molho à escolha do cliente (mostarda, pimentas verdes, ervas - R$54). Todos vêm acompanhados de uma guarnição, que pode ser arroz branco, farofa Madero, batatas fritas, penne na manteiga ou cesta de pães.

Os casais FIT têm um cardápio elaborado exclusivamente para eles: são pratos leves, entre eles Filé de Tilápia com molho de camarões (R$47) e Cheeseburger Madero FIT (130g de hamburger grelhado na churrasqueira, servido no pão integral com creme de palmito, cheddar low sódio light, alface, tomate, cebola assada, acompanha salada – R$34)). Além deles, são sete diferentes saladas, entre elas: a Salada Madero FIT (com alface, rúcula, pesto, parmesão, tomate cereja, quinoa, creme de palmito, amêndoas e peio de frango grelhado – R$34) e a Salada Madero Veggie (com alface, rúcula, creme de balsâmico, grão de bico, azeitona preta, tomate cereja, amêndoas e queijo coalho grelhado – R$34) – ambas criações do chef e presidente do Madero, Junior Durski, em parceria com a especialista em gastronomia saudável, Pati Bianco, do blog Fru-fruta.

Para os vegetarianos, a sugestão é começar com o Palmito Assado com manteiga e flor de sal (R$36) de entrada e, como prato principal, Penne à primavera - com molho à base de brócolis, abobrinha, ervilhas, cenoura, cheiro verde, tomates e creme de leite (R$37); o Cheeseburger Madero Vegetariano (R$35) ou o Sandwich de queijo coalho - com rúcula tomate seco e maionese artesanal (R$31).

Para finalizar, nas sobremesas os clientes podem escolher entre o Petit Gâteau de doce de leite com sorvete artesanal de vanilla e calda de frutas vermelhas (R$24), Banana Split na taça (R$11) e, para os FITs, sorvete de framboesa com calda de frutas vermelhas com 0% de gorduras e açúcar, e sem lactose (R$8).

Todos os endereços dos Steak Houses do Madero, bem como cardápio completo, podem ser encontrados no site: www.restaurantemadero.com.br.

Serviço

O restaurante Madero fica no primeiro piso do Shopping Campo Grande, o telefone para agendamento e reservas é o (67) 3326-2361.