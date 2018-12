Universidade Resultado do Vestibular UCDB será divulgado nesta terça-feira à tarde

Provas foram aplicadas no campus Tamandaré Foto: UCDB

A lista com os alunos aprovados no Vestibular UCDB será divulgada amanhã, no site www.ucdb.br/vestibular. As matrículas devem ser feitas de 13 a 18 de dezembro, na Central de Atendimento localizada no Bloco Administrativo, das 8h às 21h.

Ontem, milhares de alunos estiveram no campus Tamandaré para fazerem a prova do processo seletivo. Uma delas foi Vitória de Souza Fernandes, de 20 anos, que pretende cursar Psicologia. “Minha irmã já estuda Direito na Universidade e gosta muito. Eu sempre a acompanho e vejo a infraestrutura que tem aqui. Por isso escolhi a UCDB”, afirmou.

Guilherme Azevedo e Mileni Vieira são alunos da Escola Estadual General Malan e conheceram a UCDB melhor após o Dia de Campus — projeto que leva alunos do 3º ano para passarem o dia na universidade, vivenciado o dia a dia acadêmico. “Aqui é a melhor de todas. Não só o curso que escolhi, mas toda a infraestrutura, os serviços, o ambiente”, disseram os alunos, que fizeram vestibular para Ciências Biológicas e Arquitetura.

Os documentos para matrícula são: cópia do documento de identidade, cópia do CPF do futuro acadêmico (se for menor de 18 anos, cópia do responsável), duas fotos 3X4, título de eleitor, comprovante de residência e modelo 19 (caso não tenha posse do documento, também será aceito uma declaração da escola).