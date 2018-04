Evento Reunião para definir barracas da Festa Junina da UCDB é realizada com comissões de formatura

Reunião foi realizada no anfiteatro do bloco A

Com show de Marcos & Belutti, Max Moura & Cristiano e Hugo & Vitor, a 12ª edição da Festa Junina da UCDB será realizada no dia 9 de junho. Além das atrações musicais, a maior festa junina universitária traz barracas com bebidas e comidas típicas. Como toda edição, os espaços são disponibilizadas para as comissões de formatura e, na quinta-feira (19), foi realizada uma reunião com os acadêmicos do último ano da graduação.

Formandos têm prioridade para a locação das barracas, já que a renda arrecadada irá ser voltada para auxiliar nas despesas da festa de formatura. Durante a reunião foram passadas instruções ao grupo, de acordo com o coordenador da área de Cultura e Arte do campus, Roberto Figueiredo, existe um número limite de barracas por categoria (comida — doces e salgados — e bebida) e caso muitas comissões tenham preferência por uma barraca específica, haverá sorteio. Após a definição os responsáveis irão assinar um documento e firmar contrato.

Segundo o coordenador, se faltarem candidatos para a locação, as barracas serão oferecidas para outros interessados: “Todos os anos o espaço é disponibilizado para as comissões, mas caso as barracas não sejam preenchidas por alunos que vão formar em 2018, vamos disponibiliza-las para outras turmas”.

Ingressos

Os convites para a festa podem ser adquiridos na Área de Relacionamentos (SeR) da UCDB, além de outros dois pontos de venda: Gugu Lanches, barbearia A Banca e Fast Tickets. O valor do primeiro lote é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada).

Até 11 de maio, interessados podem pagar R$ 30, no ingresso inteiro, por meio do lote promocional vendido pelas comissões de formatura da UCDB. Já os acadêmicos da Católica, poderão adquirir os convites por um valor menor — R$ 15 até 2 de maio. Nesse caso, as vendas serão feitas apenas no SeR.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.