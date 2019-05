Evento Reunião para definir barracas da Festa Junina da UCDB é realizada com acadêmicos do último ano

Reunião foi realizada no anfiteatro do bloco A Foto: UCDB

A dupla goiana Hugo e Guilherme é a atração principal da Festa Junina UCDB 2019 que será realizada no dia 8 de junho. Além dos shows musicais, o maior arraiá universitário de Mato Grosso do Sul traz barracas com comidas e bebidas típicas do Estado. Como todos anos, os espaços são cedidos para as comissões de formatura e, na última quinta-feira (25), foi realizada uma reunião com os acadêmicos dos últimos anos das graduações.

Durante o encontro foram passadas instruções para os grupos referentes a organização do evento. Segundo o coordenador da área de Cultura e Arte da UCDB, Roberto Figueiredo existe um número limite de barracas por categorias (comida, doces, salgados e bebidas) e caso muitas comissões tenham preferência por uma barraca especifica, haverá sorteio. Após a definição, os responsáveis irão assinar um documento e firmar o contrato.

Em todas as edições os formandos têm prioridades para locação das barracas, já que a renda arrecadada é voltada para auxiliar nas despesas da festa de formatura de cada curso, contudo se faltarem candidatos para as locações, as barracas serão oferecidas para outros interessados. “Todos os anos o espaço é disponibilizado para as comissões, mas caso as barracas não sejam preenchidas por alunos que vão formar neste ano, iremos oferecer para outras turmas”, esclareceu Roberto.

Ingressos a venda

Os convites para a Festa Junina UCDB 2019 já estão disponíveis para a venda. Eles podem ser adquiridos online por meio do site http://www.fasttickets.com.br/, ou presencialmente, na lanchonete Gugu Lanches e na UCDB Store — localizada na entrada principal do campus Tamandaré. Para o público em geral, no 1º lote, os ingressos para a pista são disponibilizados a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada). Já para a área premium — espaço em frente ao palco com open bar de cerveja, refrigerante e água — o valor cobrado no 1º lote é de R$ 100 (inteira) e R$ 75 (meia entrada).

Acadêmicos da Católica vão poder adquirir os ingressos com preços especiais a partir desta sexta-feira (27) até o dia 26 de abril, exclusivamente na UCDB Store. Será cobrado apenas R$ 10 para a pista, preço bem menor do que o praticado no ano anterior, quando o ingresso para aluno da UCDB foi vendido a R$ 15. Vale enfatizar que cada discente poderá adquirir apenas um convite por esse valor, ao apresentar o número do RA.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.