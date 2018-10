Chuva Rios e córregos transbordam e carros ficam quase submersos em alagamentos Córregos na Via Parque e Ernesto Geisel transbordaram durante temporal

Vários carros foram arrastados por conta dos alagamentos provocados pela chuva, principalmente na avenida Nelly Martins, a Via Parque, e na avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. O temporal provocou ainda queda de árvores e de energia.

Na via Parque, o córrego transbordou e alagou a via. Vários carros que estavam estacionados foram alagados e outros que passavam pelo local foram arrastados pela enxurrada.

Alguns motoristas se arriscaram a passar pelo trecho e ficaram presos no alagamento. Agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) foram ao local para orientar os motoristas a pegar desvios e evitar passar pelo trecho.

No Parque das Nações Indígenas, o lago também transbordou e se juntou as águas da região do Sóter. Um funcionário do local, que não quis ser identificado, disse que nunca viu “algo assim antes”. Duas árvores caíram no parque, sendo uma dentro da reserva e outra no estacionamento.

Na avenida Ernesto Geisel, o rio Anhanduí também transbordou e vários carros ficaram quase submersos ou foram arrastados pelas águas. Não há informações de vítimas.

Também houve alagamento na avenida Rachid Neder, avenida Fernando Correa da Correa, Mascarenhas de Moraes.

TEMPORAL

O temporal começou por volta das 14h e causou alagamentos por vários pontos da cidade, queda de árvores e queda de energia elétrica.

Fiação elétrica energizada caiu na frente de um ônibus e vários passageiros ficaram ilhados dentro do coletivo, na rua 13 de Junho com a Barão do Rio Branco. Corpo de Bombeiros foi ao local para retirar os passageiros em segurança. Conforme os militares, um galho caiu e derrubou parte da fiação, mas o ônibus não foi atingido, no entanto, os socorristas foram chamados por segurança e nenhum passageiro sofreu ferimentos. O trecho está interditado para retirada do galho.

Conforme informações de leitores, uma árvore de aproximadamente 12 metros caiu e bloqueou a rua Mercúrio, no bairro Planalto.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão nas ruas para atender problemas causados pela chuva. Segundo os bombeiros, uma das equipes atende um idoso que está sendo arrastado pela correnteza na região do Nova Lima, além de carros sendo arrastados na Via Parque.

ALERTA

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta vigente de tempestades, com chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos, de até 100 km/h, válido para toda a tarde de hoje.

Conforme alerta, por conta da tempestade, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, além da possibilidade de queda de granizo.

A orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Qualquer problema, os cidadãos devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo telefone 199.

* Colaborou Luana Rodrigues