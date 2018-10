Sefaz Rodada do Conhecimento aborda Produtos e Preços Sefaz

A palestra realizada pelo programa da capacitação do fisco estadual, Rodada do Conhecimento desta quarta-feira (31.10) vai abordar Produtos e Preços e seus reflexos na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O programa é permanente, mensal e tem como proposta trazer aos servidores fazendários assuntos relacionados à atividade da secretaria.

De acordo com o coordenador da Unidade de Capacitação do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual, auditor fiscal Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, a palestrante será a fiscal tributária, formada em Administração de Empresas com MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Cléria Saionara Batista Marques.

“Nos últimos anos a Sefaz vem dedicando esforços na criação e uniformização dos produtos pautados com objetivo de aprimorar a agilidade de cobrança do ICMS em diversas operações. Assim, essa Rodada vai trazer aos servidores os trabalhos já realizados sobre o tema produtos e preços, dando enfoque ao Valor Real Pesquisado (VRP) e ao preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF)”, explica Esaú.

Para se inscrever os servidores precisam enviar um e-mail (capacitação@fazenda.ms.gov.br) de confirmação de participação ou entrar em contato pelo telefone (67) 3318-3120. O evento será realizado no dia 31 de outubro, a partir das 8h, no auditório da Superintendência de Gestão da Informação (SGI).