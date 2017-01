Risco Ruas intransitáveis no Jardim Noroeste preocupa entidade na Capital

Foto: Divulgação

As ruas da Conquista, Indianápolis, do Bananal e Urupês, no Jardim Noroeste, dão acesso aos presídios que compõem o Complexo Penitenciário de regime fechado de Campo Grande. Sem manutenção e com as mais recentes chuvas, as vias estão praticamente intransitáveis com grandes e extensos buracos. A falta de manutenção representa riscos na área de segurança pública.

O mandato do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) encaminhou ofício nesta quarta-feira, 25, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) solicitando manutenção das ruas do entorno do Complexo Penitenciário, uma vez que os veículos que por lá trafegam, em especial veículos militares que fazem escolta de presos para fóruns, hospitais e outras comarcas, trafegam em baixíssima velocidade o que pode facilitar ações de fuga e resgate, por exemplo. Além disso, há iminente risco de acidentes.

No pedido o vereador justifica que o problema estrutural ocasionado pela ausência de serviços públicos afeta o trabalhos dos agentes penitenciários, militares, veículos de socorro, bem como moradores e comerciantes do entorno. Além dos veículos trafegarem em baixa velocidade também sofrem problemas mecânicos o que onera os cofres públicos e viaturas precisam ser baixadas para conserto.

O presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (ASPRA-MS), Rafael Ribeiro Soares, destaca que em tempos de crise e rebelião no sistema carcerário de todo País, de guerras entre facções criminosas rivais, é preciso que o poder público fique alerta em todas as situações, além de monitoramento das unidades também questões em seu entorno, condições de trabalho dos servidores, acesso às unidades.

Rafael Ribeiro trouxe a demanda ao gabinete do vereador pela sua preocupação enquanto policial e dirigente de entidade que representa militares da PM e Corpo de Bombeiros que desempenham diariamente suas funções no complexo e entorno. ‘Estas vias estão em condições precárias, com crateras que dificultam muito o tráfego de pessoas, veículos e, em especial, viaturas’, explica.