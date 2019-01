Obras Rui Barbosa será recapeada e terá corredor e estação de pré-embarque

A Rua Rui Barbosa, inserida no projeto de mobilidade urbana, como parte do corredor sul do transporte coletivo, receberá obras de drenagem, recapeamento, acessibilidade e estação pré-embarque. O corredor tem por objetivo aumentar a velocidade média do transporte coletivo e, consequentemente, melhorando o serviço.

Com o contingenciamento de recursos do orçamento da União, que estavam previstos em 2012, a Prefeitura precisou incluir a requalificação da via como extensão do Projeto Reviva Campo Grande, em andamento na Rua 14 de Julho, financiando com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Nesta terça-feira (08), foi publicado no Diário Oficial a abertura de procedimento para seleção de empresa especializada para elaboração do projeto executivo de infraestrutura, arquitetura e urbanismo da Rui Barbosa.

O projeto deverá ser entregue em até 150 dias, a partir da emissão da ordem de serviço. A expectativa é de que a Prefeitura tenha recurso para recapear pelo menos a área central, com maior fluxo de veículos.

A obra só será iniciada quando a requalificação da 14 de Julho estiver pronta, o que está previsto para o final deste ano. O corredor sul tem uma extensão de 17,28 km, ligação entre os terminais Guaicurus/Morenão, passando pelo centro da cidade, se estendendo até a Avenida Mato Grosso.

A Prefeitura já tem recursos assegurados de um financiamento contratado junto a Caixa Econômica, para recapeamento dos trechos da Avenida Gury Marques/Avenida Olavo Vilela de Andrade (5,5 km, considerando todas as pistas); Avenida Costa e Silva (4,37 km, entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Olavo Vilela de Andrade). Também será licitado o recapeamento da Avenida Calógeras, 2,97 km entre as avenidas Mato Grosso e Elias Zahran.