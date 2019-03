TEMPO BOM Sábado com sol e elevação de temperaturas

Tempo bom para este sábado Foto: MSNOTICIAS

A previsão do tempo para este sábado, de acordo com o Clima Tempo é de sol com a presença de algumas nuvens. Conforme a meteorologia, não há previsão de chuva. A máxima para Campo Grande é de 31°C. A mínima pode chegar a 18ºC, conforme a meteorologia.

Nas demais regiões de Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. A máxima pode atingir, conforme a meteorologia 34ºC, e a mínima não deve passar de 18ºC.