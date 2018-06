Universidade Saberes em Ação 2018 está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o maior evento científico de Mato Grosso do Sul, o Congresso Internacional Saberes em Ação, que será realizado de 23 a 25 de outubro, na Universidade Católica Dom Bosco. Esta quinta edição do evento, traz como tema principal “Universidade: Espaço de conhecimento infinito” e a palestra de abertura será com a astrofísica e astrônoma Duília Fernandes de Mello, pesquisadora associada da NASA e professora da Universidade Católica da América (Washington, Estados Unidos).

Envolvendo todas as áreas da UCDB, o congresso é uma vitrine para que os trabalhos mais relevantes no ensino, na pesquisa, na extensão e na Pastoral sejam apresentados ao público, durante os três dias de evento. Os números que envolvem o Saberes em Ação são grandes. No ano passado, foram mais de sete mil pessoas inscritas, dois mil trabalhos apresentados, dezenas de oficinas, palestras, atividades culturais, entre outras atrações.

Para participar do evento as inscrições podem ser feitas, até o dia 22 de outubro, pelo site www.ucdb.br/saberesemacao. Se você deseja trabalhar como voluntário, o período para inscrever-se começa em 6 de agosto e segue até o dia 31 do mesmo mês. Também está aberto o prazo para submissão de trabalhos nas diversas modalidades (comunicações orais – graduação e pós-graduação, mostra do ensino médio, Pibic Jr., mostra de produtos e propostas para oficinas), além da participação no lançamento de livros e inscrições de avaliadores de trabalhos. Interessados têm até o dia 27 de julho para submeter os trabalhos que desejam apresentar.