Saberes em Ação SABERES: Estudantes do ensino médio também tiveram espaço no congresso científico

Foto: UCDB

Com atividades voltadas para estudantes do ensino médio, no segundo dia da quinta edição do Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão — Saberes em Ação, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) preparou para os adolescentes uma programação especial, após assistirem a palestra “Fique por dentro do Enem 2018”, que foi realizada nas quadras esportivas do campus Tamandaré, na tarde de quarta-feira (25).

“Todas as mostras que a UCDB nos apresentou hoje são muito legais, nos ajuda bastante a ter certeza de qual graduação escolher”, comentou o estudante Gustavo Prado, de 19 anos, que pretende cursar Educação Física.

Expondo as pesquisas desenvolvidas com o suporte dos docentes da Católica, 53 trabalhos inscritos pelos estudantes do ensino médio foram apresentados, por meio de banners, na passarela que liga a entrada principal da UCDB ao bloco B, os quais envolveram quatro áreas do conhecimento, como “Direitos humanos, ética e justiça”, “Educação, teologia, comunicação, cultura e arte”, “Gestão, tecnologia e inovação” e “Meio Ambiente e Sustentabilidade”.

Já os alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco que integram o Programa de Iniciação Científica Júnior (Pibic Júnior), apresentaram seus trabalhos por meio de banners, que também tiveram o auxílio dos docentes da Universidade, no saguão do bloco B.

“A palestra foi super importante. Estou mais confiante com as dicas e ainda mais apaixonada com as informações que recebi sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo, o que irei cursar no ano que vem”, ressaltou a estudante Ana Paula Diniz, de 17 anos.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes