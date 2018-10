Universidade SABERES: Vestibulandos participam de aulão preparatório para o Enem 2018

Alexandre Goicochea foi o palestrante Foto: UCDB

Mais de 700 alunos do 3º ano do ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares sentiram o “gostinho” de estarem em uma universidade — caminho a ser seguido por muitos deles em poucos meses. Na tarde de ontem, durante o V Saberes em Ação — Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão — os estudante acompanharam a aula-show sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ministrada pelo professor Alexandre Goicochea, nas quadras cobertas da Universidade Católica Dom Bosco.

Com a presença do Reitor, Pe. Ricardo Carlos, e do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o professor Alexandre animou os participantes que enfrentarão o Enem nos próximos dias 4 e 11 de novembro. O aulão, intitulado “Fique por dentro do Enem 2018”, foi dividido em duas partes: dicas preparatórias para a prova e revisão do conteúdo de História, disciplina ministrada pelo professor.

“Procuro utilizar imagens, gifs, pinturas e muita música. As paródias fazem sucesso e é uma forma dos jovens fixarem o conteúdo”, explicou o docente. Após a palestra, os alunos foram visitar os diversos espaços do Saberes em Ação, incluindo a Mostra de Produtos e a exposição de banners do ensino médio.