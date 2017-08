Saúde Samu ganha nova Central de Regulação A nova estrutura e os equipamentos modernos garantem mais agilidade e eficiência ao atendimento do Samu

Monitores dão panorama em tempo real sobre a situação dos atendimento. Foto: Diogo Gonçalves/PMCG

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) regional de Campo Grande passa a operar integralmente com uma nova estrutura, mais moderna e que vai garantir agilidade e eficiência no atendimento prestado à população. A inauguração oficial da nova Central de Regulação, instalada no Complexo Regulador, localizado na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Bahia, ocorreu terça-feira (22).

Durante solenidade de inauguração, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela, destacou que a nova Central de Regulação marca o início de um novo período para o SAMU da Capital e passa a contar com nova Central Telefônica, moderna e multifuncional, que permite gravação de todos os chamados, além de produzir dados estatísticos confiáveis.

“Esse controle é muito importante para que seja possível otimizar os resultados e, consequentemente, o atendimento. Através dessa organização, é possível dar mais eficiência no trabalho e garantir uma resposta quanto ao atendimento da população”, ponderou.

De acordo com o coordenador do SAMU, André Brito, até então, o serviço utilizava um sistema operacional informatizado obsoleto, que não permitia atualizações para novas versões e não possuía assistência técnica.

“Agora, já está em operação novo software de regulação pré-hospitalar denominado E-SUS SAMU, fornecido pelo Ministério da Saúde, e que traz melhorias tanto no atendimento à população como na geração de dados necessários ao SAMU”, disse.

O coordenador reforça que a nova Central de Regulação vai garantir um salto de qualidade no atendimento à população, permitindo uma maior agilidade dos serviços.

“Isso vai ser possível porque contamos com uma central telefônica moderna com sistema de PABX, que permite múltiplos ramais, múltiplas possibilidades ao serviço. Todas as ligações são gravadas 24h por dia. Nós também temos um sistema operacional novo que é eSUS-SAMU e traz agilidade ao atendimento, além de nos fornecer dados importantes para a gestão, mas também indicadores importantes de qualidade do serviço e que são necessários”, explica.

Além de um novo local, mais amplo e moderno, o SAMU passa a contar com um sistema de rádio operação totalmente digital, que já está implantado em todas as viaturas e permite um controle em tempo real da frota, dando mais agilidade no acionamento das equipes.

“Nós saímos de uma situação precária na central de regulação antiga, na Vila Pioneiros, que há muito tempo não recebia nenhum tipo de melhoria de infraestrutura e hoje estamos vivendo outra realidade. Além disso, nós estamos integrados com a central de regulação hospitalar, que a partir de agora assume a regulação secundária do município, todas as necessidades de transferências das unidades 24h da rede (CRSs e UPAs), bem como as transferências intra-hospitalares, que durante mais de uma década ficaram a cargo do SAMU e que sobrecarregava demais o serviço. Agora o SAMU pode se dedicar aos denominados atendimentos primários da população, que são aqueles chamados de socorro da população, que é a missão do SAMU. Isso nos dá mais agilidade no atendimento e maior qualidade no atendimento à população”, finaliza.