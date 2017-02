Cidade Santa Casa recebe doação de uniformes de empresa da Capital

A Leroy Merlin, empresa do segmento de construção civil, doou para a Santa Casa de Campo Grande 464 uniformes usados que antes eram descartados e agora serão reaproveitados pelo hospital e entregues para pacientes e familiares que muitas vezes não possuem roupas para sua permanência e saída da instituição. Apesar de serem roupas já utilizadas, as peças estão em excelente estado conservação.

A unidade de costura da Santa Casa irá retirar a caracterização da rede de lojas e, depois de realizadas as devidas alterações, os uniformes serão higienizados e entregues ao público de referência. Ao todo foram doadas 185 calças jeans, 266 camisetas manga curta e 13 camisetas manga longa.

O hospital é uma instituição privada e de cunho filantrópico, sendo que cerca 90% do seu público é oriundo do SUS (Sistema Único de Saúde) o que gera um déficit mensal de aproximadamente R$ 3 milhões, piorando o poder de assistência em setores indiretos, como o social.

No ano de 2016 a Santa Casa prestou assistência a mais de duas mil crianças e adolescentes, nas mais diversas especialidades, com faixa etária de 0 a 15 anos de idade. Esses cidadãos são, em sua maioria, pessoas simples, de baixa renda e, entre esses, encontram-se moradores de rua. Com isso, o hospital disponibiliza as veste de que estes pacientes necessitam durante sua permanência na instituição e no momento da alta, pois nem todos dispõe de vestes para sua saída.

“O nosso Serviço Social levanta as condições sociais e econômicas do internado que demonstra necessidade, realizam a busca de vestuários, que chegam ao hospital via doações. No entanto, essas doações não são suficientes para atender todos os necessitados. Agradeço a Leroy por ter entendido a nossa situação e doado estas peças que irão fazer diferença para estes pacientes e ajudará a Santa Casa em atender com dignidade quem nos procura”, agradece o presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento. (Com Assessoria)