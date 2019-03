Sarau de Letras traz declamaÃ§Ã£o de poesias, mÃºsica e danÃ§a

UCDB Sarau de Letras traz declamação de poesias, música e dança

Apresentações musicais fizeram parte do Sarau de Letras Foto: UCDB

Literatura, música e dança marcaram o “Sarau de Letras” realizado, na noite de sexta-feira (15), pelos acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) que integram a graduação na área. Na data, o evento também trouxe muita poesia — versos foram declamados pelos alunos e alguns poemas estavam expostos para o público por meio de cartazes.

Segundo a coordenadora do curso de Letras, Me. Neli Porto Soares Betoni, a atividade é um momento de promover o aprendizado sobre a cultura brasileira. “Oferecemos aos acadêmicos a oportunidade de eles adquirirem o conhecimento cultural e artístico. Além disso, é uma maneira de fazer com que alunos tenham novas experiências e estimular o protagonismo de cada um na nossa sociedade. Eles estão aqui para investir nisso”, ressaltou a docente.

Junto com os acadêmicos da área, estiveram presentes no sarau, os alunos do curso de Educação Física da Católica e estudantes do ensino médio da rede pública que foram convidados para prestigiar o evento. Mais informações sobre o curso de Letras da UCDB podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3421.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.