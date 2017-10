Saúde Secretário vistoria atendimento nas unidades 24 horas de Campo Grande Durante a visita, o secretário conversou ainda com pacientes e servidores e fez um levantamento das principais necessidades.

O secretário Marcelo Vilela conferindo o estoque de medicamento da UPA Santa Mônica. Foto: Sesau

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, acompanhado do coordenador de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Yama Albuquerque Higa, esteve na manhã deste sábado (14) vistoriando o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Coronel Antonino e Santa Mônica. Durante a visita, o secretário conversou ainda com pacientes e servidores e fez um levantamento das principais necessidades.

A primeira unidade visitada foi a UPA Coronel Antonino, onde seis médicos clínicos e seis pediatras estavam fazendo o atendimento. Conforme informações dos profissionais da unidade, todos os atendimentos estavam ocorrendo dentro da normalidade e com um período curto de espera.

Ele explicou que, em virtude da baixa rotatividade de leitos nos hospitais conveniados, há uma dificuldade em se encaminhar esses pacientes com maior celeridade, entretanto todas as medidas estão sendo tomadas em conjunto com as instituições para resolver este problema.

Na UPA Santa Mônica, o secretário fez um apontamento de algumas melhorias que precisam ser feitas. A unidade foi inaugurada há pouco menos de um ano e já apresenta falhas na parte estrutural. Condicionadores de ar de algumas salas e consultórios estão inoperantes em decorrência da instalação incorreta feita à época, o que traz desconforto aos servidores.

O secretário também vistoriou a farmácia da unidade e conversou com os servidores para saber as principais necessidades. Ele ressaltou que a previsão é de que até o fim do ano será possível regularizar quase que a totalidade dos medicamentos.