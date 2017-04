Renda Sedesc destrava processos e novas indústrias vão gerar empregos na Capital

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Como forma de impulsionar a potencialidade industrial e comercial, além de fomentar o crescimento econômico de Campo Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), já coleciona uma série de ações positivas que já podem ser observadas pela população.

A aproximação dos empresários e entidades ligadas ao setor de comércio, indústria e agricultura foi o primeiro ato da nova administração, que já anuncia a instalação de um escritório em São Paulo para auxiliar no estudo de instalação de empresas na Capital.

“Estamos com várias frentes de projeto, focando inclusive no estudo da cadeia produtiva para equacionar os segmentos. Esse escritório em São Paulo, que é hoje o centro empresarial onde acontecem os grandes negócios, nos permitirá buscar esses empresários e mostrar as oportunidades e potencialidades de Campo Grande”, explica o secretário Luiz Fernando Buainain.

Outro avanço viabilizado pela nova equipe da Sedesc foi o Prodes, que ficou parado por alguns anos, com indústrias aguardando respostas para instalação na Capital. “Assim que assumimos a Sedesc identificamos esses processos e, em menos de dois meses de governo, fizemos quatro reuniões com os conselheiros do Codecon para dar andamento”, recorda o titular da Sedesc.

De acordo com o secretário, desde janeiro deste ano, 22 processos de abertura de empresas já foram enviados para Câmara, com investimentos de R$ 154 milhões e geração de 780 empregos. Além disso, cinco processos já foram aprovados no Codecon ( Conselho de desenvolvimento Econômico ) gerando aproximadamente R$ 30 milhões de investimentos e 212 empregos diretos.

O setor da tecnologia e inclusão também teve um olhar especial neste período. Dos 18 telecentros existentes, apenas quatro estavam funcionando. Hoje, os outros 14 foram reativados.

Pensando em ações futuras, neste primeiro trimestre de 2017, a Sedesc já enviou cinco novos projetos para o MAPA ( Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento ), sendo eles: construção de 47 pontes pré-moldadas e manutenção de 367 km de estradas vicinais, no valor de R$ 33,3 milhões de investimento; estruturação de serviços de apoio técnico a piscicultura; além da aquisição de máquinas e equipamentos para fomentar a produção agropecuária para as comunidades da agricultura familiar.

Novos Projetos da Sedesc:

A Sedesc tem vários outros projetos em andamento, que também proporcionaram desenvolvimento para Campo Grande. Entre eles a criação de um novo polo empresarial na região Oeste de Campo Grande, na área remanescente da Kepler Weber (30 ha), com previsão de criação de 42 lotes de 5.000m2 (70% área).

A Sedesc também investe em pesquisas, visitas, fomento e atração de novos empreendimentos para Campo Grande, principalmente aos da cadeia produtiva ainda carente e com grande potencial de sucesso.

A prefeitura também trabalha para regularização e implantação do Polo Empresarial Sul, conhecido por “Cidade dos ônibus”; regularização e atração de investimentos do Polo Intermodal de Campo Grande; implantação de Entreposto Aduaneiro de Campo Grande no Polo Intermodal; atração de empresas interessadas para futura implantação em Campo Grande de novas cadeias produtivas, tais como: cadeia do couro, têxtil, entretenimento, entre outros.