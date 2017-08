Empresários e empreendedores Sedesc e parceiros promovem exposição e atendimento microempreendedor para artesãos

Dentro da programação Campo Grande 118 anos, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia (Sedesc), com sua equipe de técnicos e parceiros, instalarão uma unidade escritório na Escola Arlindo Lima na Rua Barão do Rio Branco nº 2469, no dia 05 de agosto de 2017, para o registro dos Artesãos da Capital como Microempreendedores Individuais (MEI), formalizando as suas atividades, possibilitando o seu crescimento como empresários e empreendedores.

De acordo com o secretário da Sedesc Luiz Fernando Buainain, a instalação da unidade escritório, tem como objetivo orientar empresários quanto à correta implantação de seus negócios no município; Incentivar a criação de novos empreendimentos oriundos de iniciativas de microempresários, a partir da assistência gerencial e técnica via incubação de empresários nas Incubadoras Municipais.“Serão instalados guichês de atendimento para os artesãos realizar registros e cadastros “on line” dos interessados como MEI´s e, ainda, serão emitidas Identidades de Artesão junto a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul”, frisa Buainain.

A (Sedesc), com objetivo gerar emprego e renda para a população, apoia, os artesãos da capital que são, na sua essência, empreendedores e trabalham na busca de sua inclusão na economia, necessitam de regulamentação.

As vantagens de seu registro como MEI´s é evidente, mas não são aproveitadas pelos artesãos. Acreditam, muitas vezes, que, pela característica da atividade, representado por ações e produções individuais e informais, não podem ser formalizados e que a atividade, por si só, possui esta característica desde a sua criação como atividade.

A Sedesc promove este vento, Artesão Legal, para a divulgação de nossa arte e cultura local, em atividades econômicas legalizadas, proporcionando aos artesãos a sua inserção na sociedade. O seu registro como MEI deverá transformar a sua vida, pois os artesãos passam a ter, com o pagamento de uma pequena taxa mensal, assistência social, aposentadoria, licença maternidade e licença médica, além de poder empregar um auxiliar sem recolhimento de taxas adicionais.

Além da equipe da Sedesc o evento contará com seus parceiros, ACICG – Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, SEBRAE/MS, Sicredi ,SINART-Sindicato dos Artesãos do Mato Grosso do Sul, AME-MS – Associação das Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul,Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Neste sentido, Sedesc preocupada com o crescimento sustentável da Profissão de Artesão e com a divulgação da atividade para o Brasil e para o Exterior, uma das formas mais antigas de divulgação de cidades e regiões para além-fronteiras, pretende colocar a disposição dos profissionais da área a estrutura de sua Incubadora, que dispõem de estrutura e equipe técnica para o desenvolvimento de produtos artesanais, fomentando e incentivando a formação de novos profissionais da área, o que será conseguido com:

Divulgação e aplicação de Técnicas para Artesanato; Uso de materiais locais para a criação de suas peças de artesanato; Desenvolver uma identidade cultural ligada às tradições do município e sua ligação com as coisas da terra e do Pantanal, fauna e flora; Integração com entidades e órgãos públicos ligados ao fomento da cultura: Ministérios, Secretarias, Fundações, Universidades e Escolas, e outras organizações dedicadas ao desenvolvimento da atividade; Realização e patrocínio de Eventos, Exposições, Viagens, Workshops, Palestras e Estudos com o objetivo de aperfeiçoar as técnicas dos artesãos locais; Participação, através do registro do MEI, da comercialização de seus produtos para o comércio local e para órgãos públicos, exigência crescente do mercado.

Serviço:

ARTESÃO LEGAL

Abertura – 8 horas na Escola Arlindo Lima, com abertura pelo Prefeito Municipal

Encerramento – 17 horas

Serão atendidos Artesãos e outros interessados em realizar o seu registro como MEI.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE PRODUTOS ARTESANAIS

Abertura – 8 horas na quadra de Esportes da Escola Arlindo Lima

Encerramento – 17 horas.

Exposição e Venda de Produtos Artesanais sob coordenação do Sindicato dos Artesãos-SINART