UCDB Segunda edição do Dose de Ciência discute consumismo

Projeto busca aproximar temas da academia e população em geral Foto: UCDB

“Por que compro aquilo que não preciso com o dinheiro que não tenho?” Esta questão será o ponto de partida das discussões da segunda edição do Dose de Ciência, que acontece na próxima quinta-feira (23), às 18h, no Bar Salomé, localizado na Avenida Afonso Pena, 4.240. O projeto busca, de forma descontraída, discutir temas da ciência relevantes para a sociedade, aproximando os temas da academia do público em geral.

Os dois convidados da noite serão os professores Josemar Campos Maciel, filósofo, doutor em Psicologia e pós-doutor em Estudos Culturais, e Thiago Müller, publicitário e doutorando em Psicologia. “Queremos provocar o público para que compartilhe conosco suas experiências. Antes, dizíamos que era preciso ter para ser; atualmente, as pessoas procuram parecer ter para ser. A compra é a esperança de uma inserção na sociedade”, afirmou Thiago, que estuda neuromarketing.

Para Josemar, é preciso discutir sobre a sociedade e o sentido da vida. “A partir de que ponto o ser humano passou a ter essa relação que não é saudável com as coisas? Por que inventamos a ideia de que somos consumidores? Os consumidores são como gafanhotos, que chegam em uma plantação e destroem tudo — é uma relação predatória com os objetos. Desde quando isso passou a ser normal? Vivemos hoje uma obsolescência, em que tudo é descartável”, provocou.

A discussão será mediada pelo Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Gillianno Mazzetto. A primeira edição foi realizada em julho, com ampla participação de docentes da UCDB e convidados, que debateram sobre psicologia, psiquiatria e neurociência.