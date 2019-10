CLIMA Segunda-feira tem céu nublado e possível pancadas de chuva na região norte A umidade do ar fica entre 95% e 50% e a Capital pode registrar máxima de 27°C

Jornal Midiamax Foto: Midiamax

O clima começou bem agradável nesta segunda-feira (7) na Capital do Estado, marcando 18°C. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) é de umidade do ar entre 95% e 50%, índices considerados ideais pela OMS (Organização Mundial de Saúde). O termômetro pode chegar a registrar máxima de 27°C em Campo Grande e possíveis pancadas de chuvas isoladas.

As condições climáticas apontam céu nublado com pancadas de chuva especialmente na faixa norte, exceto no sul e sudoeste, onde estará nublado a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer.

Dourados, Jardim e Porto Murtinho marcam mínima de 18°C nesta manhã e a máxima pode chegar a 32°C. Em Aquidauana as temperaturas ficam em 19°C e 34°C. Coxim e Três Lagoas podem chegar a 36°C.