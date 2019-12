Assassinato Seis homens invadem casa e matam servente de pedreiro a tiros Crime ocorreu por volta das 19h20 de ontem (25) no Jardim Los Angeles

Por: Kerolyn Araújo e Clayton Neves do CG News

Foto: Henrique Kawaminami

Grupo de seis homens invadiu uma residência e matou a tiros o servente de pedreiro Renato William dos Santos Souza, 25 anos. O crime ocorreu na noite de ontem (25) na Rua Manoel da Silva, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

O Segundo informações da Polícia Civil, a esposa de Renato contou que, por volta das 19h20, estava em frente à residência com a filha, de 1 ano e 9 meses, quando um veículo ocupado por seis homens estacionou no local. Os suspeitos desceram do carro e um deles perguntou sobre Renato. Antes de invadir a casa, um outro homem disse para mulher que a vítima sabia o que tinha feito.

Com medo, a mulher deixou o local com a filha. Ao retornar para casa minutos depois, encontrou o marido baleado na sala. Ele foi atingido por quatro tiros nas costas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito de Renato.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo ocupado pelos atiradores foi visto rondando a casa nos dias 23 e 24 de dezembro. À polícia, a mulher da vítima disse que o marido não havia relatado nenhuma ameaça.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.