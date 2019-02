Universidade Seleção externa de docentes: Educação Física

Edital para seleção de professor de Educação Física Foto: UCDB

SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES

A PRÓ–REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO da UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO comunica que estão abertas as inscrições para o processo de Seleção Externa de Docentes que desejam candidatar-se à seguinte vaga como Professor(a) Substituto(a):

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA

1-Disciplina: Desenvolvimento da criança e do adolescente

Horário: Sábado das 7h25 às 9:05 e das 15h10 às 16h50

Carga horária: 04 horas/aula

2-Disciplina: Adulto e idoso: conhecimento e prática da Educação Física

Horário: Sexta-feira das 11h10 às 12h50 e das 19h às 20h40.

Carga horária: 04 horas/aula

3-Disciplina: Atividades aquáticas

Horário: Quarta-feira das 11h10 às 12h50 e Quinta-feira das 19h às 20h40.

Carga horária: 04 horas/aula

Perfil do candidato: graduação em Educação Física

titulação mínima de Especialista, demonstrando experiência em sala de aula e na área.

INSCRIÇÃO/SELEÇÃO:

1- Os interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição juntamente com o Currículo Lattes, para o endereço nap@ucdb.br até às 15h do dia 17/02/2019.

2- Os pré-selecionados serão chamados para Banca Didática, a ser confirmada por e-mail,trazendo na data definida as cópias, autenticadas em cartório, dos comprovantes da Graduação e da Titulação, com respectivos históricos escolares, e cópias simples do RG e CPF.

3- A Universidade Católica Dom Bosco se reserva o direito de manter sigilo sobre as razões da não convocação para participação no processo seletivo.

Ficha de Inscrição

Nome completo: _________________________________________________

E-mail: ____________________________ Telefone: __________________

Graduação:________________________Titulação: _____________________

Experiência na área pretendida: ____________________________________

Profª Rubia Renata Marques

Pró-Reitora de Graduação e Extensão