Campo Grande Sem-teto resgatam direito de realizar o sonho da casa própria

Depois de cinco anos alijadas do direito de ter sua própria casa, milhares de famílias recuperam em Campo Grande o direito de realizar este sonho. O programa de investimentos sociais do prefeito Marquinhos Trad (PSD) alicerçado nas parcerias com a administração de Reinaldo Azambuja (PSDB) e o apoio das bancadas parlamentares e do governo, reabriram as portas de um direito que está entre os mais determinantes para a cidadania.

Dentro de algumas semanas a cidade volta a ser cenário da atividade febril dos operários da construção civil na construção de moradias. Os programas de habitação popular estão sendo retomadas em várias etapas. A primeira, ainda este mês, prevê um total de 1.138 casas e apartamentos para famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Serão construídas 448 unidades no Jardim Aero Rancho; 368 no Loteamento Jardim Tarumã; 256 no bairro Santo Amaro; e 66 no Jardim Inápolis.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) lembra que durante a campanha eleitoral de 2016 uma das reivindicações que mais ouvia da população era esta. “Por ser uma cidade que cresce de maneira avassaladora, com expressivo aumento do número de habitantes, uma das demandas de maior relevância é combater o déficit de moradias. Por isso desde o primeiro momento em que assumimos hasteamos a bandeira da inclusão social com foco na saúde, na educação e na habitação popular”, afirmou.

A Agência Municipal de Habitação (Emha) havia sido habilitada pelo Governo Federal para contratar mais 352 casas pelo sistema de financiamento de interesse social. Os recursos para essa modalidade são provenientes do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), incluído nas linhas do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Segundo o diretor-presidente da Emha, Enéas Neto, pela primeira vez a cidade tem acesso ao FDS para a construção das novas habitações. A entidade selecionada para conduzir os empreendimentos será a Conssol – Sistema Integrado de Economia Solidária. “Campo Grande vive um momento emblemático da habitação social. Desta vez, a Prefeitura também contribui com a isenção de ISS [Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza] e a disponibilidade da área”, explicou.

Pela via governamental, o Estado entregou, de projetos novos e antigos, 3.750 moradias só em Campo Grande, informa o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ao destacar o sucesso da parceria com a Prefeitura e a sensibilidade do prefeito Marquinhos Trad com os desafios sociais de sua gestão.

Ele comentou seu empenho em contribuir com os projetos de Trad: “Reivindiquei em Brasília a inclusão da nossa Capital e de Mato Grosso do Sul na seleção de novas moradias. Agora, não tenho dúvidas de que fomos contemplados com projetos de qualidade, para que nossa população seja beneficiada com habitações dignas”, completou Azambuja.