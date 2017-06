Resistência Semana antidrogas tem abertura com 'aniversário' do maior projeto de combate às drogas em MS "Proerd comemora seus 20 anos de atuação em MS"

O governador Reinaldo Azambuja e o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Gapasrine Terra, comemoram os 20 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) nesta segunda-feira (19). Os dois participam de solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, às 8h. No mesmo evento será aberta a 19ª Semana Nacional Antidrogas e a 2ª Semana Estadual Antidrogas.

Com 20 anos de existência, o Proerd formou aproximadamente 300 mil alunos de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. Atualmente, o programa conta com 63 policiais militares instrutores – selecionados rigorosamente e capacitados para o trabalho com crianças. O objetivo é alertar os pequenos sobre os riscos do consumo de drogas e afastar a juventude do produto do tráfico.

A capacitação do Proerd nas escolas dura um semestre. Nas aulas são trabalhadas estratégias de reflexão sobre o problema que os entorpecentes causam; de prevenção ao uso de drogas e a violência; e também de incentivo e aproximação entre comunidade e polícia.

Semana Nacional e Estadual Antidrogas

Organizadas pelo Conselho Estadual Antidrogas (Cead) e pelo Conselho Municipal Antidrogas (Comade), a Semana Nacional e a Semana Estadual Antidrogas terão atividades desenvolvidas em vários locais de Campo Grande, entre eles a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e a ONG Cidade dos Meninos, no bairro Nova Lima.

Durante os dias de atividades (entre 19 e 25 de junho) serão realizadas palestras, formaturas, rodas de conversa e homenagens. Os eventos – que acontecem em paralelo às comemorações dos 20 anos do Proerd – têm por objetivo gerar consciência crítica, com o debate de assuntos relacionados ao tráfico e aos efeitos do uso de drogas. (Com assessoria).