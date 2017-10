Educação Semana da Ciência e Tecnologia tem apresentação de projetos de inovação

Foto: Divulgação

Durante a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul, que começou ontem (25) e vai até amanhã (27) no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande (MS), e tem como tema “A Matemática está em tudo”, o Sesi, Senai e IEL estão com um estande onde apresentam os serviços e produtos na área de educação e inovação oferecidos pelas três Casas.

Na avaliação do superintende do Sesi, Bergson Amarilla, o evento é uma possibilidade para mostrar o desenvolvimento de inovação e tecnologias da Escola do Sesi em Mato Grosso do Sul. “Entendemos que o Sesi evoluiu nessa questão de inovação e tecnologia. Hoje o ensino requer esse componente no seu dia-a-dia. Entendemos que essa juventude precisa ter contato, produzir e gerar inovações. É uma geração que tem muito a contribuir seguramente para a qualidade de vida, para a questão da economia”, afirmou.

Já o gerente de tecnologia e inovação do Senai, Leandro Gustavo Schneider Neves, destacou a importância de apresentar à sociedade a capacidade de inovação da instituição. “O Senai está focado no aumento da competitividade e redução dos custos operacionais e isso só consegue por meio da inovação. Essa é uma oportunidade de apresentarmos nossa capacidade de atendimento às necessidades industriais e os nossos cursos de qualificação de mão de obra para atender essa demanda, sempre focando na inovação”, declarou.

Além dos banner e folhetos explicativos, o estande da Fiems ainda contou com a participação do aluno do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Campo Grande, Ian Pereira Granja, que explicou aos interessados um projeto desenvolvido durante as aulas de JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), que utilizou caixas de leite para a confecção de carteiras e vasos de decoração.

“Vou falar sobre o projeto que desenvolvemos em sala de aula e mostrar que é possível desenvolver o empreendedorismo a partir de materiais simples e relativamente inúteis, já que essas caixas de papelão iriam para o lixo”, ressaltou Ian Pereira Granja.