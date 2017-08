Oportunidade Semed abre processo seletivo para professores O processo seletivo foi publicada hoje(22), no Diário Oficial de Campo Grande.

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) publicou na edição desta terça-feira (22) do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado, por tempo determinado, destinado a professores interessados em atuar nas salas de recursos multifuncionais das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino – Reme. É necessário ter pelo menos um vínculo estável e disponibilidade para lotação de 40 horas semanais.

Conforme o edital, o profissional da educação designado para a função de professor especializado em sala de recursos multifuncionais oferecerá, em caráter complementar e suplementar ao currículo, apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias diferenciadas que atendam às necessidades específicas dos alunos.

O processo seletivo simplificado será coordenado e executado pela Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais e Divisão da Educação Especial da Semed. O cronograma para a execução do processo seletivo simplificado para professores especializados em salas de recursos multifuncionais da Rede Municipal de Ensino será estabelecido neste edital.

As inscrições serão realizadas nesta quarta (23) e quinta-feira (24), das 7h30 às 11 horas, e das 13 às 17 horas. Além do Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Secretaria Municipal de Educação, os candidatos também poderão realizar as inscrições nas seguintes escolas da Rede Municipal:

ProfessoraElizabel Maria Gomes Salles, Rua São Gregório, 451, Vila Cóx;

Escola Municipal Padre Heitor Castoldi, Rua dos Peixes, 382, Vila Nhanhá

Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro,Rua São Vicente de Paula, s/n, Bairro Manoel da Costa Lima, antigo Grêmio Enersul

Escola Municipal ProfessoraOneida Ramos, Rua Cônsul Assaf Trad, s/n., Jardim Campina Verde

Escola Municipal Rafaela Abrão, Rua Urubupungá, 25, Jardim Aero Rancho

Anexo da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, na Avenida Senhor do Bonfim, s/n, Bairro Nova Bahia.

Já o Centro de Formação da Semed está localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

As fichas de inscrição estarão disponibilizadas no site www.capital.ms.gov.br/semed. . O candidato deverá preencher a ficha e entregá-la em um dos locais de inscrição, munido de documentos especificados na página 6 da edição desta terça-feira do Diário Oficial.

O processo seletivo terá duas etapas. A primeira será análise de currículo e prova de títulos e terá caráter eliminatório e classificatório. A segunda consta de prova teórico-prática e acontecerá no dia 13 de setembro, das 18h30 às 21h30, no Centro de Formação da Semed. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro, no site da prefeitura.