Educação Semed publica resultado de classificação de auxiliar pedagógico especializado

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou nesta sexta-feira (18), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o resultado da classificação dos candidatos considerados aptos para convocação no processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado.

O resultado é referente ao processo seletivo do edital n. 36/2018, de 5 de dezembro de 2018 para atendimento à Rede Municipal de Ensino (Reme). Os candidatos considerados aptos para convocação no processo seletivo deverão se apresentar na divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação ( Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida), conforme datas e horários a serem publicados posteriormente no Diogrande.

O auxiliar pedagógico especializado terá carga horária de 20h/a, de acordo com a classificação, disponibilidade e demanda da Reme. Esse profissional poderá ser remanejado de acordo com o interesse e conveniência da administração, garantindo-se o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial.

Os aprovados que não forem contratados terão os nomes cadastrados e armazenados no banco de dados da Semed tendo em vista a designação para a função de auxiliar pedagógico especializado nas unidades Rede Municipal de Ensino, mediante a necessidade e a demanda.

Para mais informações sobre a publicação, o interessado pode acessar o endereço eletrônico: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande no Diogrande 5.465 de 18.01.19 – Suplemento.