Seminário promovido pela Arquidiocese discute violência contra povos indígenas em MS

Oito comunidades indígenas participaram do evento Foto: UCDB

A Arquidiocese de Campo Grande promoveu na terça-feira (28) o seminário sobre fraternidade e superação da violência (tema da campanha da fraternidade), no anfiteatro do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco. O evento reuniu mais de oito comunidades indígenas para relatar e discutir a violência sofrida pelos povos indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul.

Foram organizados vários grupos de trabalho formados por diversos grupos aliados a causa indígena como a Pastoral Indigenista, a Conferência de Religiosos do Brasil (CRB), o Conselho Indigenista Missionário, o NEPPI da UCDB, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos (CEBI) e a Comissão Regional de Justiça e Paz (CRJP), que vieram com propostas para o debate da violência contra os povos indígenas

Dentre as comunidades convidadas estavam a Kinikinau, a Kadiwéu, a Terena, a Guató, a Ofaié-Xavante, a Atikum, a Guarani Ñandeva e a Kaiowá –expondo sua realidade e cultura, desejando construir um caminho contra a violência, por meio da demonstração de rituais e por discursos feitos por seus atuais representantes.

Na parte da tarde, o cineasta e documentarista brasileiro Vansan Carelli, compareceu para passar seu documentário “O Martírio”, que expõe violências sofridas pelos povos indígenas, para os participantes do evento.

TExto sob a supervisão de Gilmar Hernandes