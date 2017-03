“Ser empreendedor é ter atitude”, diz presidente da AJE/MS

O presidente da AJE/MS (Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul), Sullivan Bráulio Vareiro, discursou na Câmara Municipal nesta terça-feira (28) e destacou a necessidade de discutir e promover o espírito empreendedor entre os jovens campo-grandenses. Este mês, a entidade promoveu a Semana Municipal do Jovem Empreendedor. Ele utilizou a Tribuna a convite da vereadora Dharleng Campos.

“Ser empreendedor é ter atitude, pensar diferente, enxergar um problema e pensar em uma solução para ele. Pouco se fala sobre empreendedorismo, pouco se faz por ele. Essa cultura, infelizmente, não é uma realidade do nosso país”, afirmou.

Pesquisa da ONU (Organização das Nações Unidas) aponta que, até 2025, 20% dos postos de trabalho que existem atualmente deixarão de existir. Em 2050, esse percentual será de 40%. Além disso, apenas 14% dos jovens tiveram acesso ao empreendedorismo no ambiente escolar, conforme dados da Confederação Nacional dos Jovens Empresários apresentados por Sullivan.

“A educação empreendedora ainda não é realidade. Muitos já entram em uma faculdade direcionados a fazer um concurso público, e isso é assustador. Com a situação econômica do País, os concursos irão retrair. Quem é empreendedor, tem sua vaga no mercado de trabalho”, complementou.

Para promover a ideia do empreendedorismo, a Associação realizou, entre 13 e 16 de março, a Semana Municipal do Jovem Empreendedor. No próximo dia 12, realizará o primeiro Simpósio do Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul. Autoridades dos três poderes participarão do encontro.

“Cito o empreendedorismo como forma de transformar a realidade da população. Na saúde, com uma gestão empreendedora, por exemplo, podemos fazer uma boa gestão em Mato Grosso do Sul. Empreendedorismo é uma forma de pensar e mudar a realidade do nosso país”, finalizou.