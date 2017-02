EM DIA Servidores municipais recebem salário nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande depositou, nesta quinta-feira (2), os salários dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas. O dinheiro estará na conta dos funcionários amanhã (3).

O prefeito Marquinhos Trad assumiu a Prefeitura de Campo Grande sem recursos para pagar a folha do mês de dezembro e o décimo terceiro salário, que deveriam ter sido provisionados pela administração anterior.

Com a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017, pago à vista em 10 de janeiro, no valor de R$ 187 milhões, o prefeito quitou a folha do mês de dezembro.

Neste mês, além de pagar os salários dos servidores antes do quinto dia útil, o prefeito Marquinhos Trad quitará a folha do décimo terceiro com a última parcela para os servidores com salários acima de R$ 7 mil.