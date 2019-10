OUTUBRO ROSA Sesau promove concurso de desenho sobre câncer de mama O concurso será entre alunos das escolas municipais, os desenhos serão expostos no Hospital do Amor e também no Hospital do Câncer, em Barretos

Alunos de dez escolas municipais irão participar, durante todo o mês de outubro, de um concurso de desenhos sobre a prevenção do câncer de mama. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da de Educação (Semed), que irão premiar a turma representada pelo desenho vencedor.

Irão participar todos os alunos do quinto ano do ensino fundamental dessas dez escolas e cada turma escolherá um desenho, feito por eles, para representá-la. Durante o mês de outubro, esses desenhos serão expostos no Hospital de Amor e também no Hospital do Câncer, em Barretos, durante as ações de conscientização do Outubro Rosa.

Os desenhos começarão a ser feitos depois de uma orientação das equipes de saúde que estão integradas ao Programa Saúde na Escola com esses colégios, onde será explicado como deve ser feita a prevenção e quais os principais sinais de alerta.

Até o mês de julho foram realizados 8,6 mil exames de mamografia pelo SUS, um dos principais métodos para a detecção precoce do câncer.

“No mês de outubro é comum registrar um aumento nas buscas por exames de mamografia visto as campanhas realizadas no Outubro Rosa”, explica o secretário de saúde José Mauro Filho. A principal intenção do projeto é fazer com que as crianças levem essas orientações e cuidados para as mulheres que estão ao redor delas.

Para a realização desse exame, a mulher precisa somente fazer a solicitação em uma consulta, seja com médico ou enfermeiro, em qualquer uma das unidades de saúde que, em no máximo dez dias, o exame já está marcado.

Durante todo o mês de outubro, a Secretaria de Saúde manterá uma extensa programação visando a conscientização ao câncer de mama e cólon de útero. Nas unidades de saúde, o atendimento às mulheres, principalmente com idades entre 50 e 69 anos, onde há o maior registro dessas doenças, serão reforçados fornecendo orientações e prevenção para elas.

Já no primeiro dia do mês, a Sesau participa da Caminhada Rosa, realizada pela rede feminina de combate ao câncer e a abertura do concurso, que foi intitulado como “Talento Rosa”, acontece na próxima quinta-feira (03), no auditório do Hospital de Amor. No dia 25, na praça Ary Coelho, haverá mais um evento, com informações para as mulheres sobre prevenção e combate ao câncer e os desenhos que estão participando do concurso.