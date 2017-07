Cultura Sesc Morada dos Baís apresenta espetáculo sobre a história de Lídia Baís

A atriz Tatiana De Conto em "Espetáculo Lídia Baís". Foto: Mariana Arndt.

Sesc Morada dos Baís recebe no dia 01/08, às 19h30, o "Espetáculo Lídia Baís, que a partir das rodas de contação de histórias, a atriz Tatiana De Conto narra e vivencia a história de Lídia Baís. A entrada é gratuita.

Tatiana De Conto apresentará ao público uma mulher que viveu a frente de seu tempo, artista, musicista, espiritualista, mística, caritativa e feminista. Após a apresentação será realizada uma roda de conversa com a historiadora Fernanda Reis e Tatiana De Conto sobre as questões de gênero na vida e obra da artista.

Com investimento do FIC- MS o espetáculo de contação de histórias vai percorrer cinco cidades de Mato Grosso do Sul em 17 apresentações.

Lídia Baís produziu obras que refletem as opressões das mulheres e as formas como superou essas barreiras. A artista deixou um legado social, cultural, espiritual e caritativo em Campo Grande, e como ela mesma previu, entrou para a história.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms.