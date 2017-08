Ação Cidadania Sesi inicia montagem de infraestrutura para a Ação Cidadania na Moreninha 3

Às vésperas da 2ª edição do Programa Ação Cidadania 2017, que será realizado pelo Sesi, em parceria com a TV Morena, neste sábado (19/08), das 8 às 15 horas, no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande (MS), começou a ser montada a infraestrutura para atender a população. Ao todo, estão sendo montadas pela equipe contratada pelo Sesi 23 tendas para abrigar os parceiros Print Copy, Instituto de Identificação, Ministério do Trabalho e Emprego, Correios, Sebrae, Emha, Tribunal Regional do Trabalho, Procon, Associação de Moradores, Seleta, Sedhast, Secretaria Estadual de Educação, UCDB, Conselho Federal de Fisioterapia, IEL, Senai, Gibicicleta e Jeito Frios.



Além disso, estão reservados espaços para que sejam estacionadas as unidades móveis de saúde da Base Aérea, do Hospital Militar e da Pró Oftalmo, bem como o ônibus Prevenção do Câncer. “A montagem da infraestrutura deve ser concluída até sexta-feira, quando finalizamos os últimos detalhes para que no sábado esteja tudo pronto para abrir os portões às 8 horas”, afirmou o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso.



Nesta edição, a Ação Cidadania vai disponibilizar, no campo de futebol localizado na Rua Jabituna esquina com a Rua Anaca, em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Bairro Moreninha 3, atendimentos gratuitos odontológicos, oftalmológicos e mamografias, além da emissão de CPF e primeira via do RG, ações de incentivo à leitura, contação de histórias, doação de livros, divulgação de cursos, distribuição de sorvetes, tobogã, pula-pula e kidy paly.



Ao todo, são 21 parceiros do setor público e privado que estarão no Ação Cidadania para realizar 5 mil atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura, além de reunir um público de 3 mil pessoas. Neste ano, é a primeira vez que o Ação Cidadania, além da Capital, será levado a municípios do interior do Estado. A edição 2017 já passou por Ponta Porã e chegará ainda a Dourados, no dia 23 de setembro, Coxim, no dia 7 de outubro, e Aparecida do Taboado, no dia 18 de novembro.



Confira abaixo a relação dos parceiros do Sesi na Ação Cidadania:



1.Correios



2.Instituto de Identificação



3.Print & Copy Equipamentos e Serviços



4.Procon



5.Ministério do Trabalho



6.Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho



7.Emha



8.Tribunal Regional do Trabalho



9.Associação de Moradores da Moreninha 3



10.Seleta Sociedade Caritativa



11.Hospital Militar de Área de Campo Grande



12.Previne – Medicina Preventiva e Hospitalar



13.Base Aérea – Esquadrão de Saúde



14.UCDB



15.Conselho Federal de Fisioterapia



16.Gibicicleta



17.Secretaria de Estado de Educação



18.Sebrae



19.Senai



20.IEL



21.Jeito Frio Sorvetes