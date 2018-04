Sexta-feira: mais um dia de sol forte e sem chuva

Foto: Chico Ribeiro

O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê que o ar seco deve continuar a predominar em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (27.4). O sol brilha forte, faz calor e não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar pode chegar a 25%, considerado estado de atenção.

Confira as temperaturas esperadas:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Dourados – 20ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Coxim – 23ºC (mínima) / 34ºC (máxima)