Shopping Shopping no centro de Campo Grande perfeito para quem quer economizar "Shopping Estação, é a nova aposta da capital, fica aberto de segunda a sábado das oito horas até às dezenove horas."

Shopping Estação Foto: Marcos Ermínio

Shopping Estação traz a Campo Grande um espaço confortável, bem localizado e com preços muito acessíveis.

Para quem busca variedade o Shopping oferece roupas femininas, masculinas, moda esportiva masculina, moda gestante e infantil, plus size com tamanhos grandes, vestidos de festa e moda evangélica, lingerie, tabacaria, cosméticos, esmalteria, estética facial, calçados de bom gosto com a Stilo A e utilidades em geral com a loja Giga, uma gigante onde você encontra desde potes plásticos do dia a dia a quadros e vidros para decoração.

Para quem está passando pelo centro vale a pena parar para o almoço. Com uma linda praça de alimentação com vista panorâmica, parque infantil e feira de artesanato você pode almoçar confortavelmente em restaurantes acessíveis, lanchar na pastelaria mais renomada do centro e de sobremesa pode escolher entre açaí, geladinho gourmet ou picolés variados na sorveteira, tudo isso acompanhado de um belo Chopp artesanal ou de sucos feitos de fruta fresca.

Tudo com preço muito acessível, bom gosto e conforto. O Shopping conta com espaço grande na praça de alimentação pra ninguém ficar sem mesa e também com uma limpeza impecável nos banheiros e berçário, proporcionando conforto aos clientes.

Se você está pensando em fazer economia nas próximas compras tem que conhecer o Shopping Estação, que fica aberto de segunda a sábado das oito horas até às dezenove horas, com estacionamento próprio coberto, com entradas pela Rua Quinze de Novembro, 27, em frente ao mercado municipal e pela avenida Afonso Pena, 1.736.