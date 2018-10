Sinal analógico Sinal analógico será desligado hoje em Campo Grande e Terenos População de baixa renda tem direito aos kits gratuitos

População de Campo Grande e Terenos não terão mais acesso ao sinal analógico de televisão a partir de meia-noite desta quarta-feira (31). A transmissão será cortada e somente o sinal totalmente digital ficará disponível.

De acordo com a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de migração de sinais, mais de 129 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, foram distribuídos na região e mesmo após o desligamento do sinal analógico, o instituto continuará distribuindo os kits gratuitos por pelo menos mais 30 dias.

A população de baixa renda cadastrada em Programas Sociais do Governo Federal poderá agendar a retirada dos kits. Para saber se está na lista fornecida pelo Ministérios do Desenvolvimento Social, o beneficiário deve acessar o site da Seja Digital sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para 147 com o CPF ou Número de Identificação Social (NIS) fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social em mãos.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) havia agendado para o desligamento para 14 de agosto, mas, um dia antes, adiou a data porque o municípios não atingiram o percentual mínimo de residências com aparelhos de TV preparados para a nova tecnologia.

Com a mudança, os mais de 300 mil domicílios da região assistirão à programação da TV aberta apenas pelo sinal digital, que tem muito mais qualidade de som e imagem. Após esse desligamento, a frequência será disponibilizada para empresas de telefonia móvel expandirem o sinal 4G, como já ocorreu em Brasília (DF).

Os canais de atendimento continuarão à disposição da população para oferecer todo suporte necessário mesmo após o desligamento. O site da Seja Digital e a central telefônica 147 continuam disponíveis para os moradores que ainda tiverem dúvidas sobre como se preparar para o sinal digital.