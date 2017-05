Cidade Sindicalistas de MS querem o fim das contribuições do sistema S

Foto: Divulgação

Sindicalistas de Mato Grosso do Sul querem o fim da contribuição do sistema S, que inclui Sesi, Sesc, Senai, Senac e Sebrae, que recebem o quinto maior orçamento da União, cerca de 30 bilhões anuais. Desse total, R$ 22 bilhões vêm de contribuições sociais que representam 3,1% da folha de pagamento do trabalhador brasileiro, informa José Lucas da Silva, presidente da CSB/MS (Central dos Sindicatos Brasileiros) e da Feintramag MS/MT.

O Comitê Estadual Contra as Reformas Previdenciária e Trabalhista também critica o fato da Câmara dos Deputados ter aprovada a reforma trabalhista e punindo os sindicatos laborais com o fim da contribuição sindical e deixando as contribuições sociais ao sistema S. “Nossos parlamentares não poderiam ter usado dois pesos e duas medidas para aprovar as reformas que só penalisaram os trabalhadores em todos os sentidos”, argumenta Elvio Vargas, um dos líderes do Comitê.

José Lucas da Silva informou que o sistema S já está na mira do Senado, onde a reforma trabalhista se encontra para apreciação. Ele informou também que o senador Ataídes Oliveira, do PSDB/TO já protocolou uma emenda ao projeto para acabar coma obrigatoriedade das contribuições para essas entidades (Sesi, Sesc, Senai, Senac).

O sindicalista disse ainda que o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul – Fiems, Sérgio Longen, que comanda também o Sesi e Senai, tem feito uma verdadeira campanha em favor da reforma trabalhista, inclusive pelo fim da contribuição sindical, com o objetivo de enfraquecer as entidades que representam os trabalhadores, mas nem de longe comentou sobre o fim das milionárias contribuições públicas que chegam às entidades que preside.

“Muito confortável para o senhor Sérgio Longen lutar contra os sindicatos laborais e contra os interesses dos próprios trabalhadores enquanto desfruta de recursos recolhidos sobre a folha de pagamento desses mesmos trabalhadores nas empresas”, criticou José Lucas.

CORRUPÇÃO NO SISTEMA S – O senador Ataídes Oliveira disse que durante seu levantamento sobre o sistema S colheu informações suficientes que caracterizam atos de corrupção praticados por dirigentes do sistema S que, segundo ele, “pode ser considerado o maior esquema de corrupção envolvendo dinheiro público na história recente do Brasil. OU seja, é um caso de desvio de recursos públicos maior do que o da Petrobras”, afirma.

O senador afirma que o sistema S mantêm dezenas de milhões de reais em aplicações financeiras e investimentos imobiliários, notoriamente desvios de função, enquanto a aplicação do princípio da gratuidade, uma das obrigações do sistema, mal alcança 15% dos cursos ofertados.

No requerimento de emena, o senador tucano afiram que “tais entes são sorvedouro de recursos públicos , compulsoriamente arrecadados das empresas, e têm absoluto privilégio de gastá-los como bem entendem, sem prestar contas senão – quando muito – aos respectivos controladores dentro da pouca democrática estrutura sindical patronal” . O parlamentar ainda citou que a falta de transparência das contas das entidades do Sistema S também foi apontada em acórdão de 2016 do Tribunal de Contas da União (TCU).