Decisão da justiça Sindicato repudia abertura dos Supermercados e diz que vai para dissídio coletivo

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande – SECCG se manifestou surpresa e indignada com a decisão da justiça de Mato Grosso do Sul autorizar a abertura dos supermercados neste feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalhador, uma vez que as leis (federal e municipal) são bem claras em não permitir o trabalho nos feriados sem acordo com o sindicato dos empregados. “Simplesmente não dá para entender como a justiça toma uma decisão dessa sem amparo legal algum”, criticou Idelmar da Mota Lima, presidente do sindicato, dizendo que vai levar a negociação para dissídio coletivo.

A diretoria do SECCG informa a Lei Federal número 11.603/2007 e as leis municipais 3.303/96 e 3.360/97 que tratam do assunto são bem claras em não permitir a abertura em qualquer feriado sem acordo com o sindicato dos trabalhadores.

A diretoria do sindicato dos comerciários esclarece também que as tentativas de negociação para fechar a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/18 não avançaram, mesmo depois da CCT anterior perder sua validade em 1º de abril, data base da categoria.

As negociações não avançaram devido à ganância dos donos de supermercados que não respeitam e não reconhecem a importância do trabalho de seus empregados, informa a diretoria do SECCG. Idelmar da Mota Lima lembra que os supermercados chegaram primeiramente com uma proposta de “reajuste salarial” de uma “miserável e vergonhosa” proposta de R$ 4,95, que foi rejeitada de imediato. Reunidos em assembleia geral os empregados pediram, no mínimo, o acumulado do INPC nos 12 meses que antecederam a data base, que daria cerca de 4,65%. Os patrões oferceram metade desse índice, que daria em torno de 2,33%. Além disso, tiveram a ousadia de querer também a retidada de algumas conquistas que já vinham vigorando há alguns anos, como uma folga depois de feriado trabalhado e também a redução do tempo de descanso intraajornada.

Os trabalhadores além de rejeitar essas “famigeradas e ofensivas propostas” insistiram no INPC integral, abrindo mão de ganho real acima desse índice, o que também não foi aceito. Diante desse quadro, o sindicato dos empregado se retirou da mesa de negociação e conseguiu depois, na justiça do trabalho, limitar que impedia o trabalho nos feriados sem a negociação com a classe trabalhadora, o que acabou sendo derrubado na sexta-feira.

O SECCG não vai parar a luta contra a falta de escrúpulos de donos de supermercados que insistem em ganhar e ganhar, sem pagar salários dignos e decentes para seus funcionários. A entidade vai voltara recorrer à justiça, para dissídio coletivo, onde o mínimo normalmente é garantido aos trabalhadores, ou seja, a manutenção das cláusulas anteriores e a reposição das perdas para a inflação (INPC). Além disso, vai manter uma campanha de esclarecimento da opinião publica sobre essa política dos supermercados de Campo Grande de querer explorar a classe trabalhadora sem remuneração decente e justa.

APOIO – A Força Sindical regional Mato Grosso do Sul e a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul – Fetracom/MS também manifestaram sua indignação com a decisão da justiça local de conceder liminar para os supermercados da Capital abrirem até às 14 horas desta segunda-feira, apesar da Lei Federal número 11.603/2007 e das leis municipais 3.303/96 e 3.360/97 serem bem claras sobre a não abertura desse setor ou de de qualquer outro segmento do comércio, sem o devido acordo entre as partes.

O Comitê Estadual Contra as Reformas Trabalhista, Previdenciária e a Terceirização, formada pelas centrais sindicais (CUT, CTB, CSB, CGTB, UGT, Força Sindical e Conlutas), além de dezenas de federações e centenas de sindicatos de trabalhadores em todas as áreas de Mato Grosso do Sul também se solidarizaram com o SECCG e com os trabalhadores em supermercados que foram obrigados a trabalhar neste feriado apesar da legislação ampará-los a não fazê-lo.