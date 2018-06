Ação solidária Solidariedade: curso de Medicina Veterinária arrecadou lacre de latinhas para trocar por cadeira de

Quarenta quilos de lacres de latinhas de alumínio foram arrecadados pelos acadêmicos do terceiro semestre de Medicina Veterinária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A contagem foi feita nesta segunda-feira (25), após as turmas empenharem-se na arrecadação para trocar os materiais recicláveis por uma cadeira de rodas por meio do projeto “Lacre Amigo” — nos pontos de coleta em todo Brasil, a ação troca 100 garrafas ou 90 quilos de lacre pelo item.

A iniciativa foi proposta pela professora Joyce Ramos Carvalho com o intuito de doar a cadeira de rodas para a caridade e, apesar de não conseguirem angariar a quantidade necessária de lacres para obtê-la por meio do projeto, no processo de arrecadação, os acadêmicos foram em várias casas de famílias e, em uma delas, receberam uma cadeira de rodas novinha como doação e puderam ajudar uma pessoa que necessitava.

Participaram da campanha, três turmas do terceiro semestre do curso e a vencedora foi a “A”, que reuniu quase 22 quilos de lacres de latinhas de alumínio. Como prêmio, os acadêmicos receberam um ponto na média semestral. Para a acadêmica Sandra Adriana Uhry, a experiência de participar da campanha foi incrível.

“Em nenhum momento eu senti que havia uma competição entre a gente pra ver quem arrecadava mais lacres. Participamos para fazer o bem! É importante ressaltar que o Médico Veterinário cuida dos animais e também deve pensar nas pessoas. Foi bem legal o desafio e pretendemos continuar arrecadando os lacres para conseguirmos mais uma cadeira de rodas para doação”, comentou Sandra.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.