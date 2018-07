Política Solidariedade lança Vereador Chicão Vianna a Deputado Estadual Corumbá MS

Na noite dessa sexta-feira (20), Chicão Vianna lançou sua pré-candidatura como Deputado Estadual. O evento marcou uma nova fase de luta por melhorias para o Estado, como forma de continuidade ao trabalho de desenvolvimento ao qual tem se dedicado no município corumbaense desde janeiro de 2017, quando foi empossado como Vereador de Corumbá.

Junto à Câmara de Vereadores, Chicão atendeu grandes pedidos da população, como a circulação de uma nova empresa de viagens para Campo Grande, e ainda luta pela qualidade da rede de telefonia local. Durante a solenidade, ele afirmou que ainda há muito o que fazer pelo seu povo e prometeu fazer a diferença em Mato Grosso do Sul. “Seja mais um e juntos seremos muito”, exalta Chicão.

O lançamento da pré-candidatura de Chicão Vianna contou com a presença de mais de 600 pessoas e com o prestígio do Deputado Federal, Fábio Trad; do vice-presidente do Partido Solidariedade, Alessandro; do vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão; do vereador Dr. Domingos Albaneze; dos vereadores de Ladário, André Caffaro, Aguinaldo Magrela, Gugu e Vagner; e dos seus pais, Aluízio Vianna e Solange Vianna. Ainda sim houve aqueles que não puderam estar presentes, mas que mandaram um vídeo que foi repassado durante o evento, dentre eles estavam a Vice-Governadora, Rose Modesto; O Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad; O Deputado Federal Zeca do PT; o Deputado Federal Vander Loubet e o pré-candidato à presidência Aldo Rebelo. Na oportunidade, o pré-candidato a Deputado Estadual lançou o dingle “Chicão Vianna é da nossa gente".

E foi nesse clima que Chicão apresentou suas ideias para fazer pelo Estado o que ele fez por Corumbá, solicitando melhorias nos setores de saúde, educação e infraestrutura. “Há mais de seis anos não temos representação. E hoje temos a oportunidade de dar um voo mais alto e chegar à Assembleia Legislativa”, relembra o Solidarista.

A representação do corumbaense na Assembleia promete alavancar o desenvolvimento do Estado e principalmente das regiões pantaneiras, Corumbá e Ladário, nas quais o vereador é admirado e respeitado pela população, e reconhecido por atender as reivindicações e conquistar melhorias junto à sua gente. Nada menos esperado para o homem que conquistou os corações corumbaenses ao se mostrar simples e honesto.

Chicão Vianna demonstrou estar preparado para assumir o cargo no Poder Legislativo e mostrar como se faz um trabalho limpo e promissor na política estadual, atuando com responsabilidade e compromisso para o progresso de serviços básicos de saúde e educação, além das melhorias na infraestrutura e geração de renda, dignos do merecimento de sua gente.