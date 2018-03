Subjuv Subsecretaria da juventude fecha parceria para doação de mil tratamentos odontológicos

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), da Prefeitura de Campo Grande, e o Instituto Odonto Company, firmaram uma cooperação para cuidados de saúde bucal. O objetivo é proporcionar melhores condições de higiene e saúde bucal para adolescentes e jovens com idade entre 11 e 17 anos.

Nesta primeira fase, serão disponibilizadas 200 vagas para os alunos da rede pública de ensino (municipal ou estadual) e participantes dos programas ofertados pela Subsecretaria de Juventude.

Para obter os benefícios, onde estão inclusos restauração, extração de dente de leite, limpeza e aparelho ortodôntico, podendo ser um ou mais desses serviços, os pais ou responsáveis pelos estudantes deverão fazer o cadastro do nome do aluno no próximo dia 10 de março, das 8 às 10 horas, na sede da Subjuv, na Rua 15 de novembro, 532, Centro. Para fazer a inscrição serão distribuídas 200 senhas por ordem de chegada.

“A política de juventude está em tudo. Está na cultura, desporto, educação e empregabilidade, mas principalmente na saúde. Sem saúde de qualidade esses jovens acabam perdendo as melhores oportunidades da vida e esse projeto inovador, que visa oferecer acompanhamento odontológico e de qualidade, faz com que a gente se motive cada vez mais para buscar melhorias para nossa juventude”, disse o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

Mais saúde bucal

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, a cárie é o principal problema de saúde bucal, atingido 56% do total de entrevistados. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que mais de 55% dos brasileiros não vão ao dentista regularmente. A amostra assinalou ainda que na população com mais de 18 anos de idade, 11% perderam todos os dentes. Deste total, as mulheres representam 13,3% e os homens 8,4%. Os dados foram divulgados em 2015, em levantamento realizado para a Pesquisa Nacional de Saúde.

“Essa é uma tentativa de erradicar a perda do dente permanente das crianças. Somente com ações podemos contribuir para criar uma cultura que se preocupe com a saúde bucal”, destacou o gestor da Odonto Company, Luiz Ricardo Maçães.