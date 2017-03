Cidade Telles defende que se abra concorrência inclusive em serviços de água

Por: Redação, com assessoria

Diante da polêmica envolvendo o serviço de “carona compartilhada” o Uber, o vereador Chiquinho Telles (PSD) se posicionou favorável a livre concorrência em Mato Grosso do Sul. Ele que sabe que o transporte coletivo da Capital não atende a qualidade mínima que o usuário merece, entende que com isso, qualquer outro meio de transporte “conquista a população”.

“O transporte alternativo na nossa capital, chegando todos os dias empresas diferentes, se deve ao péssimo serviço oferecido à população pelo o Consórcio Guaicurus. São ônibus sem condições, tarifa cara, não tem segurança, demora, pontos de ônibus sem cobertura, terminais abandonados, tudo isso afastou o passageiro do transporte coletivo da nossa cidade”, acredita.

Para Telles, é por isso que qualquer outro sistema, conquista a população. “Essa péssima qualidade de serviço faz com que qualquer outro meio de transporte, seja muito melhor do que pegar um ônibus coletivo. Em dia de chuva chove mais lá dentro que fora, sem cobrador, bate mais do que uma bateria de escola de samba, sem ar condicionado, sujos, antigos, são vários fatores, por isso, que sim, seja bem-vinda concorrência”, alerta ele.

O vereador entende que é melhor para a população e que isso aconteça também em outros serviços. “Esperamos mais concorrentes, não só do transporte, também no serviço de água e esgoto, de energia elétrica. Em qualquer economia e democracia a concorrência obriga a oferecerem qualidade e preço, bendita e seja bem-vinda concorrência na nossa Capital”, defendeu.