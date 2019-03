CLIMA Temperaturas começam a subir a partir dessa sexta-feira em MS

Tempo parcialmente nublado em MS Foto: Ms Noticias

Depois de uma rápida queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta elevação nas temperaturas para esta sexta-feira (22). De acordo com o Inmet, não há previsão de chuva. Embora o céu esteja parcialmente nublado, na Capital a previsão é 30ºC.

Conforme o Inmet, municípios como Ponta Porã, Bela Vista, Antônio João, Amambai, Coronel Sapucaia, Eldorado, Dourados e Deodápolis, também terão o tempo parcialmente nublado, sem risco de chuva com máxima de 26ºC e mínima de 17°C.

Nas demais cidades como Chapadão do Sul, Costa Rica, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Cassilândia, Três Lagoas, e na região do Bolsão, o céu também aparece parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A máxima será de 29°C nessas localidades.

Segundo a meteorologia, as cidades de Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho está previsto máxima será de 30°C sem previsão de chuva. A previsão é de muito calor nos municípios da região do Pantanal nesta sexta-feira.