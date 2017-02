Política Trad pede parceria da Câmara para transformar frustrações em projetos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, foi à Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (15) para levar a mensagem do Poder Executivo aos vereadores na sessão solene inaugural da 10ª Legislatura. Durante pronunciamento Marquinhos destacou a importância da parceria entre os poderes para garantir uma virada na vida do campo-grandense.

“Nosso compromisso é com o futuro. A nossa missão, a partir de agora, será a de assumir com mãos firmes o processo administrativo, pautado pela responsabilidade fiscal, pelo equilíbrio das finanças e por rigorosos critérios de planejamento e boa gestão. Queremos fazer uma verdadeira virada em Campo Grande. Não transigiremos com os erros, não nos dobraremos com as desculpas da ineficiência, não permitiremos que gastos supérfluos façam girar a lógica permanente da irresponsabilidade”, assegurou.

O chefe do Executivo Municipal confidenciou que sente-se em casa na Câmara, onde começou a carreira política, como vereador. Ele pontuou a necessidade de união entre os poderes para promover a felicidade coletiva, em oposição aos interesses individuais.

“Sem a valorização e união dos poderes republicanos a cidade fenece, o arbítrio prospera e o caos se instaura. Assim, reitero que cada agente político tem o compromisso de fazer o melhor por todos, visto que está aqui para exercer um mandato que ajude a garantir a construção de uma cidade desenvolvida sob os pressupostos da governabilidade, da responsabilidade e da igualdade de oportunidades. Estamos convencidos de que os novos tempos exigem parcerias e relações institucionais lastreadas na transparência, na ética e na obediência resoluta às leis”, declarou.

Marquinhos apresentou o programa de governo e projetos que serão desenvolvidos, bem como um breve relato das medidas emergenciais implementadas nesses primeiros quarenta dias da nossa Administração. Ele pontuou que assumiu com o desafio de corrigir distorções e devolver à sociedade a perspectiva do desenvolvimento sustentável, com desafio de restabelecer a qualidade dos serviços públicos; coibir de todas as formas a corrupção; adotar critérios justos e realistas de valorização do funcionalismo, sem o qual nada pode-se fazer para promover as mudanças fundamentais que a Capital tanto aspira.

“Temos a missão pessoal e institucional de defender e proteger as camadas populares acima de quaisquer outras. Somente assim, a cidade poderá expandir positivamente suas expectativas em relação aos representantes eleitos. Enfim, nossa missão histórica será a de devolver a todos o orgulho de ser campo-grandense, vivendo numa cidade moderna, plural e pujante”, garantiu.

O prefeito ponderou que a conjuntura econômica do Município, somada à grave crise nacional, não permite euforia, mas destacou que não se pode perder a confiança e ceder ao conformismo, diante dos problemas aparentemente sem solução.

“Nosso lema diz que Campo Grande é a melhor cidade para viver e ser feliz. Esse será o nosso norte e objetivo. Se os indicadores da economia garantirem a superação da crise, vitalizando o setor de serviços, reduzindo o desemprego, estimulando a circulação de dinheiro, com certeza estaremos preparados para atrair novos investimentos em todos os segmentos produtivos”, analisou.

Marquinhos afirmou que a nova administração está se reestruturando administrativa e operacionalmente para que a Capital volte a ser grandiosa. Para isso, pediu apoio da Câmara no apontamento dos caminhos e soluções.

“Devemos ser colaborativos; deixemos o combate político-eleitoral para o tempo certo; vamos nos unir pelo bem da cidade, sem perder a noção de que queremos o melhor para as maiorias e que temos o maior desafio de todos para superar: reduzir as imensas desigualdades sociais que nos aflige, evocadas pelo clamor de menos violência e mais justiça social”, destacou.

O prefeito voltou a dizer que não fará uma administração de gabinete, fechada em pequenos grupos, mas conversando olho no olho, para saber o que acontece no cotidiano da população.

“A boa governança requer humildade, paciência e perseverança. Por isso, buscaremos renovar, em curto espaço de tempo, a esperança da população campo-grandense com ações políticas discutidas e organizadas, sempre visando o bem-comum. Agindo assim é que nos daremos o direito de antever uma cidade mais próspera e humana”, discursou.

Marquinhos também assegurou que fará de tudo para colocar o município no lugar de destaque no cenário estadual e na vitrine nacional, provando que aqui o desenvolvimento assegura uma real e melhor qualidade de vida para toda a nossa gente.

“Sabemos das dificuldades que nos reserva. Contudo, a consciência dos obstáculos que encontraremos não nos afastará dos nossos compromissos, principalmente com aqueles mais fragilizados socialmente. Vamos trabalhar com toda a intensidade e responsabilidade, executando o orçamento com diligência, transparência e honestidade. Nossas prioridades estarão concentradas na saúde, na educação, na assistência social, na segurança e, principalmente, na defesa dos direitos humanos e dos menos favorecidos econômica e socialmente”, concluiu.