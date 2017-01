Cidade Trad pode transformar Cidade do Natal em feira de artesanato

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, se reuniu com artesãos na Câmara de Campo Grande na manhã deste sábado (28). Ele recebeu algumas revindicações, tendo como principal delas a possibilidade de transformar a Cidade do Natal em uma feira de artesanato.

O prefeito gostou da ideia e pediu um estudo para que o projeto seja apresentado à Câmara de Campo Grande. Ele lembrou da situação difícil dos artesãos na Praça dos Imigrantes e revelou que a feira é um desejo antigo da mãe dele, que também pinta quadros. “Já estava na hora da Cidade do Natal se tornar um espaço útil e o que for possível será feito”, garantiu.

O grupo de mais de 300 artesãos pediu autorização para realização de uma feira no local já no dia 19 de março e o prefeito autorizou, solicitando reunião com a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) para reestruturação do espaço.

A titular da Sectur, Nilde Brun, realizará um levantamento das reais condições do local e o que deve ser alterado para promover mudanças que ofereçam segurança, iluminação, conforto e estrutura aos artesãos de Campo Grande.

“Já nessa segunda-feira iremos conversar com o Rudi Fiorese [Sisep] para que iniciemos de imediato um levantamento da situação da Cidade do Natal. Queremos oferecer aos nossos artesãos, e também aos visitantes, um lugar bem estruturado para mostrar a beleza da nossa arte”, declarou.

O anúncio foi comemorado pela representante da Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Artems), Bia Barros. “Vemos que o prefeito e a Nilde estão abertos, receptivos para a nossa causa. Há anos não reuníamos tantos artistas como ocorreu hoje. Queremos mostrar à Prefeitura que Campo Grande merece um evento como o que queremos para o dia 19 e também uma feira municipal”, destacou.

Nos anos anteriores a Cidade do Natal ficou esquecida e acabou sendo depredada pelo tempo e pelos próprios moradores da Capital. Em virtude do abandono, o lugar se transformou em ponto de venda de drogas e a Casa do Papai Noel, juntamente com os chalés, foram danificados.