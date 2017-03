Trad reassume compromisso de liberar GuanandizÃ£o para eventos

Esporte Trad reassume compromisso de liberar Guanandizão para eventos

O prefeito Marquinhos Trad reafirmou o compromisso de reabrir o Ginásio Guanadizão. A declaração foi dada enquanto ele assistia à partida de voleibol da Superliga B da equipe AVP, de Campo Grande, contra equipe UPIS, de Brasília, no Ginásio da Mace, neste sábado (11), às 19 horas.

Acompanhado do diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, e do diretor-presidente da Federação de Voleibol, José Eduardo Amâncio da Mota, mais conhecido como Madrugada, o prefeito disse que não medirá esforços para a reabertura do Guanandizão.

“Na sexta-feira (10), recebemos toda a diretoria da Federação de Voleibol no gabinete. O anseio deles e de boa parte dos campo-grandenses é da reabertura do Guanandizão. Já pedimos para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a Funesp para tomarmos todas as medidas necessárias para reabrirmos de uma vez por todas o Guanandizão. Um complexo daquela magnitude não pode ficar de portas fechadas”, afirmou o prefeito.

Fechado desde 2013, a reabertura do Guanandizão traz a possibilidade de grandes eventos, incluindo eventos nacionais, como disse o presidente da Federação de Voleibol.

“A revitalização do Guanandizão seria espetacular, seria a oportunidade de trazer campeonatos brasileiros, mas não temos um local adequado para esta finalidade, e isso prejudica todas as modalidades coletivas”, comentou Madrugada.

Segundo Rodrigo Terra, a reabertura do Guanandizão colocaria Campo Grande novamente no cenário dos grandes eventos esportivos como os registrados em junho de 2004, quando a seleção brasileira masculina recebeu Portugal pela Liga Mundial de Vôlei.

“A partir de segunda-feira vamos trabalhar junto com a Sisep e o Corpo de Bombeiros visando garantir as obras necessárias para utilização do Ginásio com segurança e dentro dos padrões exigidos”, concluiu.