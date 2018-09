BR-163 Trecho da BR-163 em que carreta tombou já está liberado A pista foi totalmente liberada ontem às 23h30

Trecho em que carreta bitrem tombou na BR-163, em Jaraguari, foi totalmente liberado por volta das 23h30 de ontem (28). A pista estava interditada devido ao acidente que aconteceu na noite desta sexta-feira (28). A CCR Via começou a retirar a carreta do local às 21h10.

De acordo com testemunhas, motorista da carreta, identificado apenas como Benedito, 40 anos, desviou de caminhonete que tentava ultrapassar outra carreta, mas a tentativa foi frustrada e a carreta tombou. O motorista carregava soja e os grãos ficaram espalhados pela pista. O bitrem seguia sentido Campo Grande/São Gabriel do Oeste.

Benedito ficou presos nas ferragens, mas informações preliminares indicam que ele não corre risco de morte. Equipe da concessionária CCR MSVia fez os atendimentos no local e socorreu o motorista.

Outro motorista de caminhão que passava pelo local no momento do acidente, Júnior Moura, 40 anos, parou para ajudar Benedito.

Como a carreta tombou no acostamento, onde há lama, Moura com ajuda de outras pessoas, cavaram em volta de onde virou a cabine do bitrem, já que a vítima corria o risco de sufocar com o rosto em terra. “A gente cavou em volta para ele conseguir respirar até chegar o socorro”, disse.

No momento do acidente, uma caminhonete Hilux que seguia rumo a Campo Grande tentava ultrapassar um caminhão, mas não conseguiu voltar para a pista porque o veículo prendeu no para-choque do caminhão.

Benedito então desviou para o acostamento e acabou tombando. Nem o motorista da Hilux nem do caminhão ficaram feridos.